Criminosos atiram contra jovens perto de distribuidora na Amadeo Barbosa; veja

Polícia Militar esteve local, pegou as informações e realizou rondas, mas ninguém foi encontrado

Um grupo de jovens foi vítima de tentativa de homicídio a disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Amadeo Barbosa, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial mostram o grupo conversando na calçada próximo a uma distribuidora, quando criminosos em um veículo param ao lado de outro veículo, baixam os vidros e começam a disparar de forma aleatória. Ninguém foi ferido pelos tiros.

A Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada e esteve local, onde pegou as informações e realizou rondas ostensivas na região, mas ninguém não foi encontrado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

