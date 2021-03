Criticado por excesso de games, Neymar deve virar personagem do Fortnite

A especulação teve início após um teaser ser postado pela conta oficial do jogo no Twitter

O atacante Neymar , que foi duramente criticado pela imprensa francesa por supostamente não se dedicar a recuperação da sua contusão e abusar dos games e do reality show Big Brother Brasil durante as madrugadas , pode ser o próximo personagem a se juntar ao elenco do famoso Fortnite, jogo eletrônico online desenvolvido pela Epic Games.

Dias antes, a conta brasileira de Fortnite já tinha feito uma suposta referência a Neymar, com post contando com um desenho de um caminhão de Glup num campo de futebol, acompanhado da legenda “Tô chegando com o Caminhão de Glup, rapaziada!”. A publicação lembra a famosa frase do atleta, que dizia: “To chegando com os refrii, rapaziada !!”. Além disso, por algumas horas, o avatar da conta nacional do jogo foi trocado por um animal com o moicano que lembra o cabelo do atleta durante sua época como jogador no Santos.

A temporada 6 será lançado em no próximo dia 16 e, apesar de tudo levar a crer que o craque possa aparecer no jogo, é bom lembrar que ele também é fã do game e pode apenas estar “de olho” no novo lançamento. Até o momento, nada foi revelado oficialmente.

