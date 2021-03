Crocodilo “ladrão” tenta roubar tubarão fisgado por pescador; veja quem venceu

Um pescador passou por uma situação inusitada no último dia 21. Após fisgar um tubarão de pequeno porte, teve que batalhar por seu prêmio com um imenso crocodilo de água salgada.

O flagra foi feito a 80km da costa de Wyndham, cidade localizada na Austrália Ocidental.

Nas imagens, que acabaram viralizando nesta semana nas redes sociais após serem divulgadas pelo canal Dogtooth Media, Geoff Trutwein aparece recolhendo a linha de pesca quando é surpreendido com a chegada do imenso crocodilo “ladrão”, que abocanha o tubarão fisgado.

A partir daí, ele começam um feroz “cabo de guerra” com o predador , que media mais de 2,5 metros, para ver quem sairia vencedor e ficaria com o prêmio.

No fim, enquanto se divertia com a situação ao lado de um colega que também estava no barco, Trutwein foi obrigado a ceder e acabou cortando a linha de pesca, deixando o crocodilo ir embora com o fruto de seu roubo.

(Foto: Reprodução)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários