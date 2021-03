Depois de críticas de Lula às igrejas, Malafaia reage nas redes: ‘cínico falastrão’

Na postagem, Malafaia afirma que Lula acusou as igrejas de provocar um aumento no número de mortes por covid-19

O primeiro pronunciamento do ex-presidente Lula após a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular todas as suas condenações em processos ligados à Operação Lava Jato segue repercutindo em diversas esferas. Na manhã desta quinta-feira, o pastor Silas Malafaia utilizou as redes sociais para publicar um vídeo de resposta ao que considerou “acusações levianas” que Lula teria feito às igrejas: “Jesus liberta da cachaça”, atacou o líder religioso.

Na postagem, Malafaia afirma que Lula acusou as igrejas de provocar um aumento no número de mortes por covid-19. Segundo o pastor, assim como outros estabelecimentos, as igrejas também respeitam as normas sanitárias e as leis.

“Se algum pastor usando de charlatanismo tá oferecendo feijão para curar covid, tem o código penal. Isso não representa nem 1% da igreja evangélica no Brasil. Agora presta atenção, esse camarada que se diz defensor dos trabalhadores não abriu a boca para dar uma palavra aos milhões de brasileiros que usam transporte coletivo, olha o massacre em cima do povo. Ele não fala nada”, declarou Malafaia.

