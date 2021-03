Depois de perder a mãe e irmão para a covid-19, policial penal morre vítima da doença no AC

"Uma dor que não cabe no coração", disse Silzete, irmã do agente penitenciário de 52 anos

O agente penitenciário Antônio Sérgio Silveira de Lima, de 52 anos, faleceu no início da noite deste domingo (1), por volta das 18h30h, em Rio Branco, vítima da covid-19.

Ele havia sido internado na Pronto Clínica há 5 dias, com complicações da doença, mas teve que ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco ainda neste domingo, por volta das 15h30, devido à falta de oxigênio no local – de acordo com a irmã Silzete Lima. Horas depois, mesmo sem precisar de ventilação, ele morreu.

Antônio, que não tinha nenhuma comorbidade, era irmão do policial rodoviário federal Peregrino José de Lima, de 53 anos, que também faleceu com complicações da doença, no último dia 3 de janeiro.

A mãe dos dois, a aposentada Josefa Silveira, de 81 anos, também foi uma das vítimas fatais do coronavírus, em maio do ano passado.

“Uma dor que não cabe no coração”, disse Silzete.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários