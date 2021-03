Deputada acreana Perpétua Almeida denuncia falta de leitos de UTIs no Brasil

Durante pronunciamento no Plenário da Câmara dos Deputados, Parlamentar informa que Ministério da Saúde financiava 60% dos custos dos leitos e, agora, apenas 15%

Na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (11/3), a vice-líder do PCdoB na Câmara, deputada federal Perpétua Almeida (AC), denunciou a falta de leitos de UTIs nos hospitais brasileiros. Em sua avaliação, a responsabilidade é do presidente Bolsonaro e do ministro Pazuello. “O Ministério da Saúde vem diminuindo drasticamente o suporte financeiro para custeio de leitos de UTI. Em dezembro, o SUS financiava o custo de 60% dos leitos de UTI. Esse percentual caiu pela metade em janeiro. E desde fevereiro esse percentual representa apenas 15%”, afirmou a deputada.

A parlamentar explicou que esse foi um dos motivos que fez o governador Flávio Dino a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal ( STF) para obrigar o governo a reativar UTIs . “Não bastasse o fato de Bolsonaro ter recusado a oferta de 70 milhões de doses de vacina, em agosto de 2020, agora se recusa a pagar UTIs, deixando os brasileiros na fila da morte”, enfatizou Perpétua.

Nessa última terça-feira (9), mais de 4 mil pessoas diagnosticadas ou com suspeitas de Covid-19 esperavam um leito para receber atendimento e mais de 2 mil estavam na fila das UTIs. O levantamento foi feito pelo jornal Estadão com base em informações das secretarias estaduais.

