Deputada Vanda Milani apresenta demandas do Acre ao FNDE

O presidente do FNDE(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação),Marcelo Lopes da Ponte, recebeu esta quinta-feira,11,a deputada Vanda Milani em audiência articulada pela parlamentar. No encontro, Vanda Milani -que se fez acompanhar pela prefeita de Tarauacá,Maria Lucinéia(PDT), e o deputado Jesus Sérgio(PDT), solicitou o encaminhamento das demandas apresentadas em audiência pública de sua autoria, realizada em 2019.As solicitações fazem parte do compromisso que a deputada sempre teve, durante o mandato, com a educação acreana.

Na audiência pública de 2019, por considerar que os ribeirinhos são reconhecidos como comunidade tradicional e, no entanto, os valores repassados à merenda escolar para seus alunos são inferiores aos encaminhados às comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas, foi reivindicada ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PNATE(Programa Nacional de Transporte Escolar)a equivalência e equiparação da verba alocada. Além disto, durante a audiência pública, foi solicitada também a construção de barcos escolares com calado menor, adequado para a realidade dos rios e igarapés acreanos. “O que precisar estamos às ordens”, disse o presidente do FNDE que aceitou o convite de Vanda Milani para visitar o Acre.

Municípios

A parlamentar pediu ainda ao presidente do FNDE a conclusão , no município de Tarauacá, de várias obras em andamento com o envio de um engenheiro para o acompanhamento dos serviços executados e a devida liberação das parcelas das obras. Já para o município de Brasiléia, Vanda Milani reivindicou recursos para a construção do projeto da nova escola rural de ensino fundamental Concita Alves de Melo (BR 317/Km 26),já devidamente cadastrada no sistema do FNDE-uma obra há muito aguardada pela população local e comunidade estudantil- como também foi reivindicado ao município a aquisição de 2 ônibus tipo rural escolar . Finalmente, para o município de Jordão foi requerido que seja autorizado um novo processo licitatório para uma escola modelo padrão com 12 salas.

Confirmação

A deputada , ao lado da prefeita Maria Lucinéia e do deputado Jesus Sérgio, esteve ainda com Gabriel Vilar-chefe do DIGAP(Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais)do FNDE- a quem reafirmaram as demandas apresentadas ao presidente do FNDE e agradeceram o apoio . “Se houver obras inacabadas , vamos concluir”, disse Vilar, que ainda deu o encaminhamento necessário para as reivindicações da audiência pública realizada pela deputada. Tanto o deputado Jesus Sérgio quanto a prefeita Maria Lucinéia agradeceram pela preocupação da deputada com o município de Tarauacá. Por seu lado, Vanda Milani reafirmou seu compromisso em trabalhar “por todos os municípios acreanos”.

