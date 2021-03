Deputado no AC quer vacinar autônomos e funcionários de funerárias contra covid-19

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) um projeto de lei que pretende garantir prioridade na vacinação contra a Covid-19, diversos segmentos da sociedade acreana com a o anuncio da aquisição de mais de 700 mil imunizantes Sputinik V e com previsão de chegada ao Acre em abril.

O projeto de lei do parlamentar tem por objetivo incluir como prioridade o trabalhador autônomo provedor da família, policiais civis, militares e penais, bombeiros, servidores da educação, bancários, agentes de limpeza urbana e agentes funerários.

Segundo o parlamentar, o objetivo da prioridade é em razão da vulnerabilidade e risco de morte por quem contrai Covid-19, mas também com o risco de exposição diário ao vírus.

“Nós temos um calendário nacional que é determinado pelo Ministério da Saúde e passa para os municípios, porém o Estado do Acre está fazendo aquisição direta das vacinas, podemos buscar uma aprovação de lei onde grupos prioritários a partir da auto-observação em saúde pudessem ser incluídas na lista de prioridade do Estado”, declarou.

