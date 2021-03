Deracre lança Operação Apoio para ajudar municípios atingidos pelas cheias no AC

O diretor-presidente do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, lançou nesta quarta-feira (24) a Operação Apoio, para auxiliar os municípios que foram atingidos por enchentes e que estão enfrentando problemas com surtos de Dengue, além da pandemia do coronavírus. No total, o governo deve investir mais de R$ 8 milhões atendendo as necessidades das cidades nesse momento de dificuldade.

“Seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli, estamos fazendo essa operação visando um apoio aos municípios no que se refere a limpeza e manutenção de vias públicas. É importante esse apoio para que não tenhamos o agravamento da questão da Dengue sobretudo em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Com essa ajuda as prefeituras vão poder por suas máquinas em funcionamento e atuar na limpeza das ruas”, disse Petrônio.

Nos municípios mais castigados pela última enchente, no caso a capital Rio Branco e Sena Madureira, os trabalhos de limpeza terão um reforço por parte do Deracre, que deve destacar equipes especialmente para o trabalho.

Para o prefeito de Acrelândia, Olavo Rezende (MDB), o convênio do município com o Estado chega numa boa hora, tendo em vista a necessidade do município neste período. O gestor agradeceu o Deracre e o governo pela parceria.

“Essa ajuda chega em um bom momento, pois estamos mesmo precisando de ajuda, tenho certeza que vamos aproveitar muito bem essa ajuda. Quero aproveitar e agradecer o governador e também o presidente do Deracre, nosso amigo Petrônio, por essa parceria, quem ganha com essa parceria é a população”, declarou o prefeito.

Outro prefeito a participar da assinatura do convênio foi Camilo Silva (PSD), de Plácido de Castro, que também destacou a importância de uma boa interação dos municípios com o governo. “Muito boa a receptividade que temos aqui no Deracre, que tem demonstrado zelo no trato com as prefeituras. Agradeço essa parceria que irá ser muito benéfica para nossa cidade de Plácido de Castro”, disse.

Os prefeitos de Xapuri, Bira Vasconcelos, de Capixaba, Manoel Bezerra e o de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, também participaram da assinatura do convênio nesta quarta-feira.

