Desafiado por genro faz tatuagem em homenagem à vacina contra a Covid-19

“Estava sentado no sofá, ao lado do meu genro, aí eu disse: ‘Eu quero marcar esse momento histórico. Estava vendo na internet e estou pensando em fazer uma tatuagem para marcar o momento’. Aí ele me disse: ‘Tu não tem coragem!’, aí eu retruquei dizendo que tinha sim. Aí pensei na imagem, que é um alvo com a agulha entrando no braço. Fui lá com o tatuador, ele preparou e nós fizemos. O tatuador adorou também, achou bem legal. Tenho 60 anos e agora quando eu tomar a vacina terei a possibilidade de viver mais 60”, contou ao risos.