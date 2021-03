Dia do Futebol Feminino vira lei no Rio e homenageia Marta

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) decretou na última sexta-feira (26/2) a data 19 de fevereiro como o Dia do Futebol Feminino. A lei visa “divulgar para a população esta importante profissão”, conforme consta na justificativa do projeto da deputada estadual Enfermeira Rejane (PCdoB).

A nova lei sancionada também tem o objetivo de homenagear a jogadora Marta. A data escolhida para representar o Dia do Futebol Feminino é também o dia do aniversário da brasileira seis vezes eleita a melhor do mundo no futebol feminino. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Johannes Simon – FIFA / Colaborador

