Dia dos animais: rezas de cura, proteção e gratidão aos pets

Para exaltar a existência desses seres que fazem a diferença na nossa vida e na vida do planeta, no dia 14 de março é comemorado o Dia Nacional dos Animais. A data também serve para conscientizar as pessoas sobre os direitos que todo animal tem, seja ele doméstico ou selvagem. O direito à vida, além de respeito, moradia e alimentação, são os cuidados básicos que os animais devem ter.

Portanto, se você tem um pet em casa ou a sua vizinhança divide entre si os cuidados de um animal de estimação comunitário, acima de tudo respeite a vida desse ser. Veja-o como ele é: um ser vivo cheio de vitalidade, desejos e amor. Transmita boas energias para o seu pet e ele irá fazer o mesmo por você e, assim, você terá um amigo fiel e carinhoso.

Para celebrar o Dia Nacional dos Animais, conheça as orações de proteção, cura e gratidão aos pets.

Oração de gratidão

“Bendito és tu, Senhor Deus! Na tua infinita sabedoria, preencheste o universo, abençoando-nos com todos os seres viventes. Especialmente, te agradeço por me confiares meu animal de estimação (nome do animal), que me traz tanta alegria e cuja presença muitas vezes me ajuda a seguir adiante em momentos difíceis. Por favor, abençoe meu animalzinho e faz-me um guardião responsável de tua criatura. Que nós possamos continuar a dar uns aos outros alegria, lembrando-nos do teu poder. Assim como meu animal confia em mim para que tome conta dele, faz-me confiar mais em Ti, que toma conta de nós, e ajuda-nos a compartilhar do teu amor por todas as tuas criaturas. E, especialmente, protege todas as espécies ameaçadas e perdoa-nos por nossa negligência em salvá-las. Que nós possamos entender a importância da preservação da obra de tua criação. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.”

Oração de proteção a todos os animais

“Ao Deus Pai Misericordioso, que criou todos os seres que habitam o planeta, para que pudessem viver em harmonia com os Homens, e ao meu Anjo da Guarda, que protege todos os animais que comigo moram nesta casa. Peço humildemente que zelem por estas inocentes criaturas, afastando delas todos os males e permitindo que vivam com segurança e tranquilidade, para que possam encher de alegria e amor todos os meus dias. Que o seu sono seja tranquilo e que o seu espírito possa levar-me para esferas de beleza e paz nesta vida que partilhamos. Amém.”

Oração para São Francisco curar o pet

“Glorioso São Francisco, meu amado animal de estimação e companheiro (a) [nome] ficou doente. Eu estou intercedendo em seu nome, a implorar a sua assistência para nós neste momento de necessidade. Eu humildemente peço que eu possa ser tão bom (a) e um guia para meu animal de estimação como tem sido com todos. Que a sua bênção vai curar meu companheiro (a) adorável e dar-lhe muitos mais dias maravilhosos que podemos passar juntos. Que possamos ser abençoados e curados como parte de sua criação amorosa. Confio e acredito no seu grandioso amor! Amém.”

