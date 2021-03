Distribuidoras estão com dificuldades na fabricação de cilindros de oxigênio no AC 

O cilindro é necessário para o armazenamento do produto que já é produzido no Estado

O secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene confirmou ao ContilNet nesta quarta-feira (10) que as distribuidoras de oxigênio estão tendo dificuldades para obter a matéria-prima para produção dos cilindros.

O cilindro é necessário para o armazenamento do produto que já é produzido no Estado. No entanto, apesar do percalço, o governo já adicionou o plano de contingência. “Os cilindros de oxigênio que enviamos a municípios como Acrelândia onde não há usina, serão devolvidos”, explicou.

O gestor destacou que o temor nesse momento é que os casos de Covid-19 aumentem e os cilindros não estejam à disposição dos pacientes.

Em razão da dificuldade na matéria-prima, o Ministério da Saúde já foi acionado para que possa ajudar as empresas a solucionar o problema que afeta além da rede pública, a rede privada de saúde. “O Ministério da Defesa e Saúde já está providenciando suprir essa necessidade”, justificou.

