Dois terminais de integração de Rio Branco são desativados pela prefeitura

O terminal da Cidade do Povo e do Alto Alegre foram desativados. Justificativa é 'falta de demanda'

Após os rumores de que o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) poderia desativar todos os terminais de integração em Rio Branco, a reportagem do ContilNet entrou em contato com o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Anízio Cláudio, que fez questão de frisar que os locais não serão desativado, mas dois deles estão com o funcionamento suspenso.

Segundo ele, o terminal da Cidade do Povo já está sem funcionar pois está fora do eixo de passagem dos ônibus há mais de seis meses. Já o outro , o localizado no bairro Adalberto Sena, está com serviço suspenso temporariamente. “Desde agosto do ano passado, a demanda de passageiros diminuiu em razão da pandemia”, explicou.

O gestor contou que uma das razões pela suspensão do serviço é a demora na espera do transporte coletivo. “As pessoas esperavam uma hora para pegar o veículo, iam ao terminal e demoravam mais uma hora pra se deslocar ao centro da cidade, isso é inadmissível. A gente colocou direto, o cidadão pega o ônibus e vem para o centro sem precisar passar pelo terminal”, ressaltou.

O superintendente relatou que o terminal da Cidade do Povo pode não mais voltar a funcionar. “Ele está localizado entre a cidade e a BR-364, nem a população de lá quer”, disse.

Anízio frisou que o papel da Rbtrans é levar a população mais próxima de onde querem ir por meio do transporte coletivo, por isso, o órgão está organizando um estudo mais detalhado para que possa set feito uma modernização no sistema, tornando o fluxo mais rápido.

