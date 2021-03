Domingo de céu nublado, com pouco sol e possibilidade de temporais no Acre, alerta Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que um sistema de baixa pressão se organiza entre o Acre e o norte da Bolívia e aumenta a instabilidade em todas as regiões acreanas neste domingo (14).

A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto, com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões do Acre. Há possibilidade de temporais com grandes acumulados de chuva em todo o estado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários