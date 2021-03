Dono de distribuidora é baleado enquanto caminhava em via pública na Cidade do Povo

Francisco Lucas da Silva, 30 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas na noite deste domingo (7), na rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Lucas é proprietário de uma distribuidora e estava caminhando em via pública, quando bandidos saíram de uma área de mata e atiraram contra o homem, que conseguiu correr para não ser morto. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares colocaram a vítima dentro de um carro e levaram para a UPA da Cidade do Povo, onde Lucas recebeu atendimento, e em seguida foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. A motivação do crime é desconhecida pela polícia, que informou ainda que está ocorrendo muitos crimes envolvendo tiroteio entre facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

