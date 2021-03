Duarte defende que governo crie auxílio para evitar colapso na economia local

O emedebista disse que as medidas mais restritivas deveriam ter sido aplicadas antes do avanço da segunda onda da pandemia

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) declarou na manhã desta quarta-feira (17), durante a sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), ser defensor de medidas urgentes para evitar que a economia local entre em decadência, devido à pandemia do coronavírus.

Segundo ele, desde 2020, o parlamento solicitou que o governo criasse um auxílio para complementação de renda das famílias acreanas. “A população vive um caos na economia e na saúde, temos que buscar soluções, lá atrás, sugerimos um auxílio, até hoje não foi criado”, ressaltou.

Por fim, Duarte disse que as medidas mais restritivas deveriam ter sido aplicadas antes do avanço da segunda onda da pandemia. Mas, apesar da demora, sugeriu apenas que o governo realize uma fiscalização mais rigorosa como forma de evitar a falência dos pequenos comerciantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários