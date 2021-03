Duarte propõe PL que institui plano estadual de vacinação para grupos prioritários

Em sessão remota nesta terça-feira (30) o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) apresentou o Projeto de Lei que institui o plano estadual de vacinação dos grupos prioritários contra o coronavírus Sarscov-2. Segundo o texto, serão considerados grupos prioritários contra o coronavírus:

1) trabalhadores da saúde; 2) pessoas com 60 anos ou mais; 3) pessoas com comorbidades; 4) pessoas com deficiência permanente severa; 5) trabalhadores da educação; 6) trabalhadores das forças de segurança pública e salvamento; 7) religiosos que, devido suas funções, tenham contato direto com o público; 8) trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário; 9) trabalhadores de aplicativos de transporte de passageiros e delivery (taxis, mototáxis, motoboys, ubers, etc).

“Trata-se de priorizar grupos de risco e categorias profissionais essenciais que ficam expostas e, em consequência, com maiores chances de contágio e transmissão da doença”, afirmou Duarte.

O parlamentar destacou ainda que a inclusão dos profissionais que trabalham com delivery é importante, pois a classe não para nem durante feriados e nem nos finais de semana, mesmo no período de lockdown.

“Essas pessoas desempenham um papel fundamental na sociedade, movimentando todo o estado. O Poder Legislativo não pode se manter omisso. É necessário tratar com devido respeito às necessidades desses profissionais”, concluiu.

