Durante enchente, canoa é abastecida em posto de gasolina de Boca do Acre

Em Boca do Acre, no Amazonas, uma imagem chamou a atenção dos internautas nas redes sociais, nesta quarta-feira (3).

Trata-se de um motor de canoa sendo abastecido em um posto de gasolina, próximo ao centro, por conta da alagação que já tomou boa parte da cidade.

O registro foi compartilhado pelo secretário de Meio Ambiente do governo de Gladson Cameli, Israel Milani, que apontou a situação como a mesma que está sendo enfrentada em alguns municípios do Acre.

“Uma canoa abastecendo em um posto no meio da cidade? Parece cômico se não fosse trágico. Essa foto é do município de Boca do Acre no Amazonas, um cenário que também se repete em nossas cidades”, escreveu.

