Ela largou o trabalho de policial e hoje ganha R$ 1,2 mi ao mês no OnlyFans

A ex-policial Charlotte Rose abandonou a carreira como adestradora de cães da corporação após um ano de trabalho para se dedicar a venda de conteúdo erótico no site adulto OnlyFans. Atualmente, ela ganha cerca de 150 mil libras (R$ 1,2 milhão) ao mês com a venda do material sensual.

A mulher, de 27 anos, explicou que passou na faculdade, mas deixou a vaga de lado para tentar ser adestradora de cães na polícia. Em pouco tempo, a ela disse que notou que o trabalho não era para ela e o ambiente era “dominado por homens”.

