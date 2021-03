Eliza Samúdio revela detalhes de assassinato para sensitiva: “Ele jogou soda cáustica”

Eliza Samúdio, assassinada pelo goleiro Bruno em 2010, supostamente entrou em contato com uma médium para revelar detalhes do crime brutal.

Até hoje não há nenhum vestígio do corpo de Eliza. A jovem morta, segundo a médium Lene Sensitiva, entrou com contato para afirmar que nunca encontrarão o corpo dela, pois ele foi completamente derretido por soda cáustica.

Lene Sensitiva, famosa por fazer diversas previsões e também pelas cartas reveladores enviadas pelos mortos, deu detalhes do que descobriu através de um contato com o além e chocou com as fortes revelações sobre o assassinato que chocou o país.

“Primeiro ele sufocou ela, depois cortou partes de seu corpo e depois ele jogou soda cáustica. É por isso que o corpo dela nunca será encontrado, pois o corpo dela foi todo derretido. Não tem nenhum vestígio”, detalhou Lene Sensitiva, dando a entender que devido ao crime brutal, o corpo de Eliza Samudio pode nunca chegar a ser encontrado.

Após investigações e o processo na Justiça, o goleiro Bruno, na época um dos principais nomes do Flamengo, foi condenado como mandante do crime hediondo. Vale dizer que, até hoje, o ex atleta nega qualquer tipo de envolvimento na morte da ex namorada.

