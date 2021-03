Em Brasília, Gladson confirma inauguração de ponte do Madeira e presença de Bolsonaro

O governador Gladson Cameli cumpriu agenda em Brasília nesta terça-feira (30) ao lado do presidente do Deracre, Petrônio Antunes, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Antônio Santos Filho.

Na ocasião, Cameli tratou de algumas obras importantes para o Acre, como o Anel Viário de Brasileia e a construção do Viaduto da Corrente.

“O ministro garantiu atenção especial a essas demandas”, comentou o chefe do executivo.

A ponte sobre o Rio Madeira também foi pauta da reunião. O ministro da Infraestrutura garantiu que a obra deve ser inaugurada em abril com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“Aproveitei agradecer o governo federal, que junto com a bancada federal acreana, tem apoiado nosso estado e ao DNIT pela parceria e trabalho”, finalizou Gladson.

