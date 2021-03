Em carta psicografada Isabela Nardoni declara amor por sua mãe

No início da mensagem ela refere a sua mãe, Ana Carolina de Oliveira, como “querida do meu coração puro”

O assassinato de Isabela Nardoni é um fato que permanece na mente de muitos brasileiros. A garotinha foi assassinada em 2008. O pai dela, Alexandre Nardoni, e sua esposa Ana Carolina Jatobá, que era madrasta da menina foram condenados a 31 e 26 anos de prisão respectivamente.

Em 2019 uma carta psicografada foi atribuída a Isabela Nardoni. Na carta Isabela Naroni declara seu amor por sua mãe. No início da mensagem ela refere a sua mãe, Ana Carolina de Oliveira, como “querida do meu coração puro”, e continua a mensagem dizendo que estava com desejo de escrever para ela com sinceridade.

