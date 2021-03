Em Epitaciolandia, senadora Mailza anuncia R$ 1 milhão para o Corpo de Bombeiros

Recurso será usado na construção do complexo poliesportivo no quartel do Corpo de Bombeiros Militar do município

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) garantiu R$ 1 um milhão em emendar para construção do centro poliesportivo do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, em Epitaciolandia.

A decisão foi anunciada junto ao comandante geral do CBMAC, coronel Carlos Batista em visita da parlamentar ao 5º Batalhão do município nesta quinta-feira, 11. Os prefeitos de Brasileia, Fernanda Hassem e de Epitaciolandia, delegado Sérgio Lopes também estiveram presentes.

A parlamentar elogiou o trabalho que os bombeiros militares realizam no dia-a-dia, salvando vidas e destacou a importância da obra. “O complexo será mais do que uma obra física, representa um presente muito valioso para Epitaciolandia e Brasileia. Nosso objetivo é ajudar o governador Gladson Cameli no fortalecimento da corporação e com isso, proporcionar mais segurança e qualidade de vida a todos. O social é uma das bandeiras do meu mandato e agora estamos integrados com a segurança para ajudar a juventude e toda a comunidade de Brasileia e Epitaciolândia”, afirmou Mailza. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista, a construção do centro poliesportivo é essencial para a execução das ações desenvolvidas pelo CBMAC no município. “O recurso destinado pela senadora Mailza mostra comprometimento com o bem-estar das pessoas, integração das nossas forças de segurança, melhoria com a comunidade dos municípios da fronteira e expansão de projetos como o Bombeiro Mirim, que atualmente atende mais de 150 crianças em Epitaciolandia”, relatou Batista. E finaliza: “Nossa corporação carrega um sentimento de gratidão pelo comprometimento da senadora com a segurança pública de nosso Estado e agora com o envio dessa emenda que vai ajudar nosso projeto ser executado”, disse o comandante-geral.

Orçado em mais de R$ 4,1 (quatro milhões e cem mil reais), o espaço terá quadra poliesportiva, pista de corrida e estação de barra, piscina semi-olímpica, tanque de mergulho, academia, sala médica e quadra de vôlei de areia. Recentemente, Mailza visitou o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, em Rio Branco, e foi recebida pelo Comandante-Geral do CBMAC, Coronel Carlos Batista e o Subcomandante-Geral, Coronel Charles Santos. Na oportunidade, foi apresentado a instituição, serviços prestados a população do Estado e trabalho social desenvolvido pela corporação para a população acreana.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários