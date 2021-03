Em meio à crise de imagem do presidente, Flávio Bolsonaro assume condução política

O anúncio do novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, engrossou a lista de decisões do presidente Jair Bolsonaro tomadas sob influência do primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Pressionado pelas investigações das “rachadinhas”, o mais velho do clã atuava de modo mais discreto no início do mandato do pai na Presidência, mas, aos poucos, assumiu a “operação política” do governo e já é apontado como o homem forte da campanha para a reeleição em 2022.

A presença mais próxima às decisões de governo ocorre no momento em que Bolsonaro vive uma crise de imagem: segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros reprovam seu desempenho na pandemia.

