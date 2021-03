Em meio a lockdown, polícia acaba com festa clandestina no Apolônio Sales

Festa clandestina ocorreu no mesmo dia em que pacientes com covid-19 foram transferidos para outros estados por falta de leitos no AC

Em meio a um cenário trágico com relação ao coronavírus algumas pessoas parecem que ainda não entenderam a gravidade da situação.

No mesmo dia em que o Governo do Estado anunciou a transferência de pacientes com covid-19 para outros estados por falta de leitos no Acre, uma festa clandestina precisou ser interrompida pela Polícia Militar.

A festa ocorria em uma casa na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales. A denúncia foi feita de forma anônima e a PM foi até o local para acabar com a aglomeração.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários