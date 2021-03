Em novo recorde, Brasil registra 1.910 mortes por covid-19 em 24 horas

Quase 2 mil pessoas morraram de Covid-19 em apenas um dia no Brasil. O recorde registrado nesta quarta-feira (3), aponta 1.910 mortes no boletim diário. Até então, o pior dia da pandemia havia sido ontem (2), com mais de 1.600 mortes.

Há sete dias, sem interrupção, a média móvel de mortes causadas por Covid-19 é considerada a maior da história. Desde o início da pandemia, 259.271 pessoas morreram após contrair a doença.

