Em Rio Branco, a cada 42 casos confirmados de Covid-19, uma pessoa morre

Em Rio Branco, a cada 42 pessoas contaminadas pelo coronavírus uma tem morrido, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A capital é o epicentro da pandemia no estado e já registrou, até o momento, 28.148 casos e 665 mortes. Mais de 22 mil já foram curadas do vírus.

No entanto, no ranque de letalidade, que é a proporção de óbitos entre os casos confirmados, o município mais populoso do Acre ocupa a terceira colocação, com 2,4 mortes a cada 100 infectados, atrás apenas de Capixaba (2,9%) e Porto Acre (2,5%).

As cidades com a menor letalidade são Jordão (0,3%), Tarauacá (0,4%), Manoel Urbano (0,5%) e Porto Walter (0,5%). Levando em conta todos os 22 municípios acreanos, a taxa de letalidade é de 1,8%, ou seja, quase duas pessoas perdem a vida a cada 100 contaminadas.

Todas essas proporções são calculadas apenas a partir dos casos confirmados. Quem teve Covid-19, mas nunca testou, por estar assintomático ou ter sintomas leves, não são levados em consideração no cálculo.

