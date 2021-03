Emissão de carnês de IPTU atrasa e causa aglomeração na Prefeitura de Rio Branco

O atraso na confecção dos carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem feito com que muitas pessoas vá até a Prefeitura de Rio Branco para fazer a emissão. O problema tem causado aglomeração na porta da prefeitura.

Ao ContilNet a assessoria da prefeitura informou que o boleto também pode ser retirado no site http://www.riobranco.ac.gov.br/ e que mais informações podem ser disponibilizadas por meio do Whatsapp 9 9229-3006, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelos telefones 3212-7046 e 3212-7047.

No que se refere à aglomeração na porta da prefeitura, como mostra a foto enviada à nossa redação, a assessoria negou que isso esteja acontecendo e que as pessoas ficam organizadas numa fila até serem atendidas pelo setor responsável, onde são realizadas as impressões dos carnês.

A prefeitura alega que além dos Correios, uma equipe extra tem realizado entregas para que a arrecadação não seja prejudicada.

“Apesar dos carnês terem sofrido atraso na confecção, não irá atrapalhar a entrega. Os Correios e uma equipe da prefeitura estão trabalhando, inclusive nos fins de semana, para fazer a entrega”, diz trecho da nota enviada pela prefeitura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários