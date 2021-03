Empresário acreano morre aos 83 anos, em Manaus, vítima da covid-19

O empresário Epaminondas Mesquita de Magalhães, de 83 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira 924) em Manaus, em decorrência da covid-19.

Magalhães era avô da prima do governador Gladson Cameli, Iraci Messias. O empresário, natural de Cruzeiro do Sul, era ainda ativista político e funcionário público, exercendo cargo no órgão de trânsito do município. “Sempre procurou cumprir de forma íntegra as funções em que foi designado”, destacou Cameli em uma postagem em suas redes sociais onde lamenta a morte.

O velório ocorrerá na Maçonaria de Cruzeiro do Sul, a partir das 18h.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários