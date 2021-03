Empresas do Grupo Energisa estão entre as melhores do país, diz ANEEL

Distribuidoras de Rondônia e do Acre, cuja concessão tem apenas dois anos, ainda não entram no ranking

O Grupo Energisa teve nove de suas onze distribuidoras posicionadas entre as melhores do Brasil no ranking de qualidade no fornecimento de energia elétrica, divulgado, esta semana, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O maior grupo privado nacional do setor é também o que mais ranqueou entre as primeiras colocadas: na relação das concessionárias de grande porte (mais de 400 mil unidades consumidoras), sete empresas do Grupo estão entre as 12 melhores. Já entre as distribuidoras de pequeno porte, duas empresas do Grupo Energisa aparecem entre as oito melhores.

Adquiridas mais recentemente, em 2018, a Energisa Acre e a Energisa Rondônia não foram incluídas excepcionalmente do ranking porque ainda estão sob o regime diferenciado.

“Mesmo em um ano marcado pelos impactos da pandemia de Covid-19, nosso maior desafio foi adotar medidas para a preservação da saúde de nossos colaboradores e clientes, bem como manter a qualidade dos serviços no estado para melhorar os indicadores de fornecimento de energia elétrica”, afirmou José Adriano Mendes Silva, diretor presidente da Energisa Acre, acrescentando que há previsão de cerca de R$ 202 milhões sejam aplicados na área de concessão da empresa em 2021.

A classificação da Aneel mede a qualidade do fornecimento das empresas por meio do indicador de desempenho global de continuidade (DGC). A medição de qualidade é feita através de uma comparação entre o desempenho real das empresas e os limites anuais dos indicadores DEC (duração das interrupções) e FEC (frequência das interrupções).

Mesmo sem ainda estar no ranking, a Energisa Acre apresentou avanços significativos. Em dezembro de 2020, a Energisa Acre conseguiu o melhor FEC da série histórica ao reduzir expressivamente índice de 31,12 vezes em dezembro de 2018 para 16,68 em dezembro de 2020. Por outro lado, o DEC também teve redução de 43,81 horas para 30,49.

A agência reguladora avaliou um total de 46 concessionárias, divididas entre aquelas com mais de 400 mil consumidores e as que têm o número menor ou igual a 400 mil clientes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários