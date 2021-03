Enem 2020: apenas 28 redações atingem nota máxima, menor número desde 2013

O Enem 2020 teve o menor número de redações com a nota máxima (1.000) desde 2013, ano em que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) passou a divulgar o dado. As informações são do portal R7 .

Mais de 2,7 milhões de candidatos fizeram a prova, mas apenas 28 atingiram nota mil na redação , quase metade do total de notas máximas do Enem de 2019. As notas do Enem foram divulgadas nesta segunda-feira (29).

Confira, abaixo, o total de redações com nota mil do Enem desde 2013:

2020 – 28 candidatos. Tema: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019 – 53 candidatos. Tema: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 – 55 candidatos. Tema: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017 – 53 candidatos. Tema: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 – 77 candidatos. Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 – 105 candidatos. Tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014 – 250 candidatos. Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil

2013 – 481 candidatos. Tema: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Além do baixo número de candidatos que atingiram a nota máxima na redação, 87.567 pessoas zeraram, considerando que o maior percentual foi de redações em branco (1,12%), seguido de fuga ao tema (0,93%) e cópia do texto motivador (0,46%).

As redações podem ser zeradas por motivos como:

fuga total ao tema;

não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo;

extensão de até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até dez linhas escritas no sistema Braile;

cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões sem que haja pelo menos oito linhas de produção própria do participante;

impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação;

números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação;

parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante;

texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira;

folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho; e

texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.

