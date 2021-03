Enfermeira repara estrada de terra para vacinar idoso de 102 anos

Um vídeo mostra uma enfermeira recolhendo pedras e assentando em uma estrada de terra na zona rural de Pedra Branca, no interior do Ceará. A profissional da saúde é Ana Kalini, que teve de recorrer a essa estratégia nesta sexta-feira (5) para que o carro da equipe de vacinação conseguisse chegar a casa de um idoso de 102 anos.

“O acesso é muito difícil, muito mesmo. E principalmente agora por conta das chuvas. Então, a situação ficou difícil. O carro era uma Hilux, mas mesmo assim a gente ainda não conseguia passar, porque o carro ficava escorregando, descendo. Então, foi o jeito a gente colocar aquelas pedras ali, porque não tinha como voltar, não tinha como fazer retorno”, revela Ana Kalini.

Kalini é natural de Iguatu, município no sul do Ceará, mas trabalha como enfermeira em Pedra Branca há seis anos. Assentar pedras para que o carro da equipe consiga subir faz parte do cotidiano, porque o município é cercado de serras, além das estradas de terra. “Várias vezes. O acesso em Pedra Branca é muito difícil por causa da serra. Não foi a primeira vez”, complementa Kalini.

A enfermeira faz parte do programa Estratégia Saúde da Família, na zona rural de Pedra Branca, com mais de três mil pessoas no Sítio São José. Mas por conta do atendimento descentralizado, ela acabava atendendo em outros pontos da zona rural.

“Agora deu uma parada porque desde o início da pandemia, a gente não faz mais o atendimento descentralizado”, revela Kalini, sobre as situações onde tem de recorrer a estratégias como a mostrada no vídeo, revelando que os casos diminuíram, mas não cessaram.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários