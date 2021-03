Escândalo: Gusttavo Lima teve filho fora do casamento, diz influenciadora

A polêmica socialite Day McCarthy revelou que Gusttavo Lima pode ser o verdadeiro pai do filho de Virgínia Fonseca e alega ter provas

A polêmica socialite Day McCarthy revelou que Gusttavo Lima pode ser o verdadeiro pai do filho de Virgínia Fonseca e alega ter provas.

A influenciadora Day McCarthy fez uma revelação bombástica envolvendo a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suíta.

A socialite, que já se envolveu em inúmeras polêmicas, alega que Gusttavo Lima teve várias amantes e uma delas é Virgínia Fonseca, namorada de Zé Felipe que está grávida.

Day McCarthy revelou, nos stories do Instagram, que o filho de Virgínia Fonseca pode não ser de Zé Felipe e sim de Gusttavo Lima. A declaração bombástica foi questionada pelos fãs, mas a socialite revelou ter provas das acusações:

“O filho do Zé Felipe cantor pode não ser dele e sim do Gustavo Lima. Tem provas, tem fotos, tem tudo que eles estavam saindo juntos sim”, revelou nos stories do instagram.

Apesar de dizer ter provas, Day McCarthy não as revelou, o que fez os seguidores desconfiarem e não levarem suas declarações a sério. Em resposta à um seguidor, a socialite disse estar esperando o momento oportuno e que a bomba pode explodir na TV.

A declaração vem logo após Gusttavo Lima ser acusado de traição e negar todos os boatos. Por outro lado, em meio a boatos de homossexualidade, o jornalista Erlan Bastos publicou uma matéria dizendo que a gravidez de Virgínia Fonseca e Zé Felipe era de fachada a mandato de Leonardo e foi ameaçado pelo cantor sertanejo.

Gusttavo Lima é acusado de traição

Desde a notícia do término de seu casamento, Gusttavo Lima tem sido acusado de traição à Andressa Suíta nas redes sociais.

Várias supostas amantes apareceram na mídia, mas até o momento nada foi confirmado. A própria socialite Day McCarthy revelou que tinha provas de diversas traições do sertanejo, inclusive tendo Leonardo apresentado uma mulher para o Embaixador.

Apesar das acusações, até o momento nada foi confirmado e Gusttavo Lima garante que nada aconteceu.

O jornalista Erlan Bastos publicou uma matéria dizendo que Leonardo teria oferecido R$ 500 mil para que Virgínia Fonseca engravidasse de Zé Felipe e que, além disso, estaria obrigando seu filho a fingir que é heterossexual e está apaixonado pela então noiva.

O escândalo divulgado pelo jornalista caiu no conhecimento de Zé Felipe, que não gostou nada da história e mandou um recado:

“Quando eu ver, eu vou ter essa oportunidade ainda…meu pai sempre me fala que duas coisas, se não resolver é porque foi pouco: é sexo e surra. Se não adiantar é porque foi pouco. Mas eu vou ter oportunidade ainda de ver esse cara ai, cara a cara, e nós vamos resolver isso ai como dois homens. É isso ai…filha da p***.”, detonou Zé Felipe.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários