Esposo de apresentadora do Jornal Nacional morre : “Vou te amar pra sempre”

Âncora do RJ2, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, Ana Luiza Guimarães usou o Instagram para comunicar a morte do marido, Dô Figueira. “O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre, meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no Céu”, escreveu nesta quinta-feira (18).

A jornalista também é conhecida por apresentar o Jornal Nacional aos fins de semana, além de já ter estado à frente do Bom Dia Brasil. A causa da morte de Dô não foi divulgada.

A atriz Alice Wegmann prestou solidariedade em um comentário na publicação: “Que ele faça uma boa passagem e que vocês todos fiquem aqui com os corações e as almas serenas. Força e coragem para seguir em frente”.

Ana Luiza Guimarães vinha publicando algumas fotos antigas ao lado do marido nas últimas semanas. Entre elas, o registro de uma viagem do casal à Itália e uma lembrança de sua festa de aniversário de 50 anos.

