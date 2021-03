Estado assina contrato de concessão com indústria de Cruzeiro do Sul

“Você tem minha eterna gratidão pelos mais de 100 empregos gerados e mais de mil famílias beneficiadas diretamente. O Estado tem que deixar de ser a principal fonte de renda da população”. Esse foi um trecho do discurso do governador Gladson Cameli direcionado à Janaldo Pinheiro, presidente da Coopervale, durante a assinatura do contrato de concessão de uso, em Cruzeiro do Sul, com a NorteHortifruit Indústria Comércio de Frutas Ltda, celebrado entre governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O evento, realizado num salão da empresa, também contou com a presença do titular da Seict, Anderson Abreu; Flávio Silva, secretário da Casa Civil; deputado Nicolau Jr, presidente da Assembleia Legislativa; Rômulo Grandidier, secretário da Fazenda (Sefaz); Petrônio Antunes, presidente do Deracre; representantes da NorteHortifruiti e prefeitos dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Antes, a comitiva havia visitado as instalações da fábrica, que passou por diversas reformas. Em apenas quatro meses, a parceria estatal criou uma verdadeira revolução na área, que passou de frigorífico inutilizado para uma próspera empresa processadora de frutas, que começou a operar em fevereiro e já conta com 106 empregos diretos com carteira assinada, e promove o desenvolvimento da cadeia produtiva da região do Vale do Juruá , ajudando o pequeno produtor a vender seus produtos para a empresa processadora de frutas durante todo o ano, evitando ainda o desperdício de alimentos.

Cerca de R$2,5 milhões já foram investidos pela iniciativa privada entre construção, benfeitorias e equipamentos, com expectativa de alcançar R$5 milhões até o final de 2021 no imóvel de 2.177,32 m².

A fala de Cameli no início do texto corresponde ao desejo de sua gestão de estreitar relações com as indústrias, tornando a economia acreana desenvolvida e sustentável. O local, situado nas imediações de Cruzeiro do Sul, foi projetado inicialmente para ser um frigorífico por gestões anteriores à de Cameli, mas sem uso há vários anos, milhões de gastos públicos, estando em estado avançado de deterioração, além de furtos de equipamentos, maquinário e fiação.

“Se tem 100 empregos, nós queremos 1.000; se ajudamos 1.000, queremos ajudar 10, 20 mil. Nenhum governante quer o mal do empresário, muito pelo contrário. Pautas assim eu gosto, de ações positivas, nesse período tão difícil que passamos na pandemia. Aqui (NorteHortifruiti) temos a expectativa de gerar muito mais empregos, fomentando a economia local”, afirmou o governador Gladson Cameli.

As frutas utilizadas pela empresa processadora são banana, açaí, buriti e macaxeira, dentre outras, fornecidas à NorteHortifruiti pela Coopervale – associação que representa os produtores -, que realiza em sua moderna fábrica o processamento do produto.

“É desejo do governador Gladson Cameli, desde o início da gestão, a ativação de obras paradas como estava esse frigorífico até poucos meses atrás. Nos chegaram várias propostas, mas a NorteHortifruit foi a que mais nos agradou (governo) pelo montante de investimentos e geração imediata de empregos. A fábrica está linda e equipada, tem tudo para dar certo”, disse o secretário Anderson Abreu.

O presidente da Coopervale, Janaldo Pinheiro, visivelmente emocionado, agradeceu à confiança do governo em seu trabalho e de sua equipe na construção do empreendimento. “Me chamavam de louco por investir nesta indústria, mas persistimos, e desde fevereiro estamos em pleno funcionamento. Serão mais de mil famílias com sustento garantido o ano inteiro e isso já vale todo o trabalho, todo o suor que tivemos. É dignidade para o povo do Vale do Juruá”.

Termos de convênios e cuidados na pandemia

O governador Gladson Cameli aproveitou o evento para assinar termos de convênio para a liberação de recursos emergenciais para limpeza de vias pós-enchentes e ações sanitárias de combate à dengue e malária para os municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

Também aproveitou para fazer um pronunciamento para a população. Recém-recuperado da Covid-19, pediu calma para os acreanos. “Não sou à favor de lockdown, eu mesmo não aguento ficar em casa, mas sou à favor da vida em primeiro lugar. Essa doença é terrível, não vejo a hora disso acabar. Quem puder, fique em casa”.

