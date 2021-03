Estudantes de Medicina em fase de internato serão vacinados contra Covid-19 no AC

A espera acabou. Após um mês e meio na luta para serem incluídos como público-alvo na vacinação contra a Covid-19, os estudantes de Medicina em fase de internato finalmente receberam a confirmação de que serão imunizados em Rio Branco.

A informação foi confirmada ao ContilNet pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima, que já prepara um ofício à Universidade Federal do Acre (Ufac) e à Uninorte solicitando a lista dos acadêmicos aptos a serem vacinados.

Pouco mais de 170 estudantes fazem internato na capital no momento, o que demandaria cerca de 350 doses. Até a manha de terça-feira (2), restavam no estoque da prefeitura mais de 3 mil vacinas, segundo o secretário. Além disso, a Secretaria de Saúde espera receber nova remessa do governo federal ainda esta semana.

A demanda dos estudantes de Medicina, que no internato atuam presencialmente nas unidades de saúde, reverberou até mesmo na Câmara Municipal, quando a vereadora Michelle Melo (PDT) fez discurso em defesa da imunização desse público.

