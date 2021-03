Ex-âncora da Globo morre aos 51 anos em hospital no Rio de Janeiro

Ex-apresentador do RJTV, da Globo, Fabio Brunelli morreu na madrugada deste domingo (7), aos 51 anos. O jornalista estava internado, há alguns dias, em um hospital particular de Resende, no Rio de Janeiro, onde tratava de um câncer.

Além de apresentador, o profissional foi editor-chefe do RJ2 da TV Rio Sul, afiliada emissora carioca no Sul do Estado do Rio de Janeiro, por quase 20 anos. O ex-âncora também esteve à frente de projetos especiais da emissora, como os debates eleitorais.

Fabio Brunelli deixa esposa e um filho de seis anos. Por causa da pandemia da Covid-19, não haverá velório e o corpo do jornalista será levado para Volta Redonda, onde será cremado.

Paulistano, o ex-âncora decidiu adotar o Sul do Rio como lar muito cedo e chamou a atenção pela voz grave e a dicção impecável, que o levaram ao caminho da comunicação.

O apresentador iniciou a sua carreira no rádio e depois foi para a televisão. Em novembro de 1989 estreou, aos 20 anos, como âncora da extinta TV Manchete. Já na década de 90, Fabio foi contratado pela TV Rio Sul, como repórter e principal rosto da empresa.

jornalista também era empresário, construtor e escritor. Em 2009, lançou seu primeiro livro, o romance “Elas por Ele”. Em 2018, ele decidiu se candidatar a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), quando recebeu 3.564 votos, ficando como suplente. Nas redes sociais, muitos amigos e admiradores lamentaram a morte de Brunelli. O superintendente da TV Rio Sul, Arnaldo Cezar Coelho, desabafou ao G1: “Uma notícia muito triste, nos pegou de surpresa. Estamos tristes e lamentando esse falecimento. À sua família e amigos, os nossos sentimentos”. “O Fabio sempre foi um profissional sereno, correto, justo e ponderado. Será para sempre amigo, eterno”, disse a ex-gerente de jornalismo da TV Rio Sul, Teresa Garcia. A gerente de jornalismo da TV Rio Sul, Ana Paula Garcia, declarou: “Perdemos um grande profissional, um ícone da comunicação no Sul do Rio e, acima de tudo, um grande amigo”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários