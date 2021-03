Ex-bailarina do Faustão posa nua e revela desejo: ‘Transar com uma terceira pessoa’

A ex-bailarina do “Domingão do Faustão”, Raiélli Leon, que também já trabalhou com Anitta e MC Livinho, mostrou que não tem tabu em falar de sexo publicamente e contou que já aconteceu na praia e que tem desejo de uma experiência com uma terceira pessoa.

“Eu toparia fazer um ménage e o lugar mais exótico que já transei foi em rochas na praia”, contou ela, que estuda odontologia.

Foto: Bella da semana / Twitter

