Ex-comandante da PM, Mário César é internado na UTI após diagnóstico de covid-19

Mário César é presidente do Instituto Sócio Educativo do Acre (ISE)

O ex-comandante da Polícia Militar, coronel Mário Cézar, está internado na UTI do Instituto de Traumatologia do Acre (Into). Ele foi diagnosticado com covid-19.

Mário César é presidente do Instituto Sócio Educativo do Acre (ISE). Nas redes sociais, vários amigos do militar enviam mensagens positivas pela cura de César.

