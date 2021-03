Ex-goleiro, pastor morre aos 37 anos em Rio Branco, vítima da covid-19

O pastor Marcos Rocha, é ex-goleiro do Atlético Acreano e atualmente era presidente do Ministério Vida Nova

O ex-vice-presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), Marcos Rocha, de 35 anos, morreu agora na tarde desta terça-feira (9), vítima da covid-19.

O pastor Marcos Rocha, é ex-goleiro do Atlético Acreano e atualmente era presidente do Ministério Vida Nova. Ele havia completado 37 anos em janeiro e desde o fim de fevereiro estava internado no Instituto de Traumatologia (Into) onde tratava a doença.

