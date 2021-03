Ex-goleiro sofre parada cardíaca após quase um mês intubado com Covid-19 e morre em Rio Branco

Marcos Rocha estava na UTI do Into, na capital, desde fevereiro com coronavírus e morreu nesta terça. Ele foi reserva de Weverton, do Palmeiras, pelo Juventus-AC na Copa São Paulo de 2005

O ex-goleiro e preparador de goleiros Marcos Rocha, o Marcão, 37 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (9), após passar 26 dias intubado com o novo coronavírus em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco (AC).

De acordo com informações obtidas pelo ge com a esposa do ex-goleiro, Eva Rocha, o ex-preparador de goleiros deu entrada em uma UTI do Into-AC no dia 12 de fevereiro. Ainda que não tivesse nenhuma comorbidade, o desportista não resistiu aos agravos da doença.

– Quando a gente fez o teste da Covid-19 aqui no Into, o médico solicitou vários exames e ele não apresentou nenhum tipo de doença. Ele não tinha diabetes, não era hipertenso. Quando viemos mostrar os exames e o teste da Covid-19 para médica, ela até se admirou dos exames dele, porque não tinha nada alterado – explica Eva Rocha.

Na carreira como goleiro, defendeu as camisas do Rio Branco-AC, Juventus-AC e Adesg. Aposentou as luvas precocemente por conta de um problema na coluna.

Em 2005, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o ex-arqueiro era reserva do goleiro acreano Weverton, que atualmente defende o Palmeiras.

Como treinador de goleiros, Marcos Rocha passou por clubes tradicionais do Acre como Galvez, Atlético-AC, Rio Branco-AC e o próprio Juventus-AC.

Nos últimos quatro anos, decidiu se dedicar integralmente ao evangelho de Jesus Cristo. Ao lado da esposa, era pastor de uma igreja, em Rio Branco.

Sem poder haver velório devido à Covid-19, o corpo do ex-goleiro será enterrado nesta quarta-feira (10), no cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco.

( Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha)

