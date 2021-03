Ex-jogador do Vasco e Independência morre aos 83 anos, em Rio Branco

Mário começou a se destacar no futebol acreano no ano de 1958, atuando pelo A. D. Vasco da Gama

Morreu na noite do último sábado (6) o ex-jogador de futebol Mário Augusto Santos Duarte. Mário tinha 83 anos e era paraense, mas chegou ao Acre em 1956, onde serviu ao Exército Brasileiro. Foi casado com a acreana Ildete Pinho, com quem teve três filhos: Gislaine, Eliane e Maurílio.

Mário começou a se destacar no futebol acreano no ano de 1958, atuando pelo A. D. Vasco da Gama. Além do Vasco, atuou também no Independência F. C., onde atuou até a década de 80. O ex-jogador também era empresário, foi dono da gráfica Dois Oceanos, situada em Rio Branco.

