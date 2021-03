Ex-ministra Marina Silva está preocupada com a crise na saúde pública do Acre

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede Sustentabilidade) afirmou, em suas redes sociais, que acompanha com apreensão a crise na saúde pública do Acre.

Ela citou o risco de desabastecimento de oxigênio medicinal que foi alertado pelo Ministério Público Federal (MPF) no último final de semana e se solidarizou com todas as famílias que possuem entes queridos contaminados ou hospitalizados.

“Minhas orações para que a saúde deles seja restaurada”, disse a ex-senadora acreana.

Acompanho com apreensão o que está se passando no Acre com o risco de não haver reabastecimento de oxigênio nos próximos dias. Minha solidariedade a todos que estão com entes queridos contaminados e hospitalizados. Minhas orações para que a saúde deles seja restaurada. — Marina Silva (@MarinaSilva) March 24, 2021

Foto: Márcia Foletto

