Ex-Paraná Clube e Palmeiras é encontrado morto em fazenda

O ex-atacante Edson Carlos Alcântara, mais conhecido como Alcântara, foi encontrado morto em seu sítio em Santo Antônio de Platina, no Paraná. O ex-jogador teve seu corpo encontrado em um gramado por seus familiares, a causa da morte não foi divulgada. O atleta tinha 57 anos.

Alcântara atuou pelo Paraná Clube nos anos 90, jogando em um Campeonato Paranaense e uma Série B. Antes disso, o atacante fez história atuando no Sport Club Campo Mourão, onde marcou 30 gols em uma edição do estadual, quando foi artilheiro da competição.

No início de sua carreira, o ex-atleta também figurou no plantel do Palmeiras, onde não teve muitas oportunidades. Seu último time foi o Londrina Esporte Clube, onde atuou em 1996.

