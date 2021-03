Ex-prefeita Socorro Neri atribui aumento de mortes no Acre ao negacionismo

Já são mais de mil mortes por complicações da covid-19 no Acre. Uma tristeza sem fim resultante do negacionismo – irresponsabilidade, desinformação, oposição às medidas de prevenção e de contenção, total descaso com a vida.

É urgente e estratégico imunizar todos! #VacinaJá

— Socorro Neri (@SocorroNeriRB) March 2, 2021