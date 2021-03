Ex-presidiário, pai de Ludmilla reaparece querendo dinheiro da cantora

Ludmilla está enfrentando problemas familiares. Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o pai da cantora, que já foi preso 7 vezes, está tentando uma reaproximação com ela.

Para Dias, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, falou que o motivo do ex tentar contato com a filha dela é extremamente financeiro e por interesse.

“Ela recebeu uma carta dele e decidiu ajudar. Quando o pai saiu da prisão, Ludmilla montou uma casa. Mas ele tem um vício em jogo muito forte e vendeu tudo. Aí, ela me pediu para comprar tudo de novo”, disse a empresária.

Silvana ainda contou que a artista chegou a pagar uma mesada por um longo tempo ao patriarca, mas ela parou de dar o dinheiro porque ele estava usando para o vício nas drogas.

“Há cinco meses, vivo um inferno. Agora, ele arrumou uma advogada e está ameaçando procurar a imprensa, dizendo que está passando fome e com depressão, que só quer um abraço da filha. Mas como ele tem dinheiro para pagar advogada se não tem dinheiro nem para comer?”, concluiu Silvana questionando.

