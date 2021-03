Facções criminosas trocam tiros em Sena Madureira e apavoram moradores

A ação dos bandidos ocorreu em lados opostos do Rio Iaco, em frente à Praia do Amarilho

Um tiroteio que ocorreu na manhã deste domingo (7) apavorou os moradores do bairro Niterói, no Segundo Distrito de Sena Madureira. De acordo com informações de populares, a troca de tiros ocorreu entre facções rivais. Os moradores tiveram que se esconder dentro de suas casas durante o fogo cruzado, com medo das balas perdidas.

A ação dos bandidos ocorreu em lados opostos do Rio Iaco, em frente à Praia do Amarilho. Cada margem do rio foi ocupada por uma facção criminosa.

Até a publicação da reportagem, não houve informações de vítimas do tiroteio.

