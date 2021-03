‘Fachin tem forte ligação com PT’, diz Bolsonaro após decisão sobre Lula

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que não ficou surpreso com a decisão do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que anulou as condenações do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva feitas pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato.

“Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível prever o que eles pensam e colocam no papel. O ministro Fachin tem uma forte ligação com o PT, não nos estranha uma decisão nesse sentido. É uma decisão Foi monocrática, mas vai ter que passar pelo plenário para que tenha a devida eficácia”, disse Bolsonaro em entrevista a CNN Brasil.

