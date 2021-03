Famílias atingidas pela cheia do Rio Acre poderão fazer saque emergencial do FGTS

Em Rio Branco, as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre terão direito ao saque emergencial do FGTS por meio de uma parceria entre a prefeitura e a Caixa Econômica. O valor máximo para liberação é de R$ 6.220.

Somente pessoas que tiverem saldo positivo na conta do FGTS terão direito ao saque. Além disso, é necessário residir no local informado a pelo menos 120 dias ou quatro meses.

Para solicitar a liberação, basta baixar na APP Store ou Play Store o aplicativo Caixa FGTS e inserir os dados solicitados. O banco terá até cinco dias úteis para liberar o valor.

O prazo para a solicitação para os alagados é 23 de maio e para os atingidos pelas enxurradas é no dia 19 do mesmo mês.

Quase 7 mil famílias tiveram suas residências alcançadas pelas águas do manancial e seus afluentes em 24 bairros da capital. Ainda não há estimativa de quantas pessoas serão contempladas com o saque emergencial, porém a prefeitura trabalha com a hipótese de 2 mil.

